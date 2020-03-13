Валерия сочла, что у Little Big есть все шансы на победу в Евровидении
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Российская певица Валерия прокомментировала на своей странице в Instagram песню Uno, которую исполнит группа Little Big на Евровидении в этом году.
Композиция была презентована минувшим вечером в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале, позже клип опубликовали в сети.
«Мне кажется, есть все шансы на победу», — написала в своей публикации артистка.
Валерия также отметила, что особенно хорошо в клипе получились тапочки.
На данный момент видео стало самым популярным среди работ конкурсантов «Евровидения-2020». Так, оно набрало более 5,5 млн просмотров за сутки.
Ранее клип Little Big успели оценить продюсер Яна Рудковская и композитор Юрий Лоза.