Валерия сочла, что у Little Big есть все шансы на победу в Евровидении

Российская певица Валерия прокомментировала на своей странице в Instagram песню Uno, которую исполнит группа Little Big на Евровидении в этом году.

Композиция была презентована минувшим вечером в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале, позже клип опубликовали в сети.

«Мне кажется, есть все шансы на победу», — написала в своей публикации артистка.

Валерия также отметила, что особенно хорошо в клипе получились тапочки.

На данный момент видео стало самым популярным среди работ конкурсантов «Евровидения-2020». Так, оно набрало более 5,5 млн просмотров за сутки.

Ранее клип Little Big успели оценить продюсер Яна Рудковская и композитор Юрий Лоза.