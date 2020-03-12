Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки
Президент Росиии Владимир Путин новым указом присвоил государственные награды ряду культурных деятелей.
В частности, звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» удостоился актер театра и кино, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, а почетные звания «Заслуженный артист Российской Федерации» получили певица Пелагея Телегина, артисты балета Мариинского театра Алина Авсаджанашвили, Екатерина Кондаурова, Владимир Шкляров и оперная певица Аида Гарифуллина.
С формулировкой «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность» почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» присвоен главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества «Первый канал» Юрию Аксюте.
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