Пресняков-старший рассказал о блате на шоу «Голос»

Российский музыкант Владимир Пресняков — старший рассказал, что некоторые дети и взрослые попадают на шоу «Голос» на Первом канале и «Маска» на НТВ при помощи денег и связей. Об этом сообщает издание «Собеседник».

Он заявил, что ему бывает обидно, когда талантливый участник хорошо «поет, а к нему никто из наставников не поворачивается».

«Знающие люди часто говорят, что попадание в эти программы нередко сопряжено с какими-то знакомствами, отношениями с продюсерами этих передач, — сказал Пресняков — старший.

Про его мнению, в данных шоу есть «много вкусовщины».