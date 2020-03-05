Шварценнеггер хочет отсудить у российской компании $10 млн за робота-двойника
Американский актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot из-за создания робота с его лицом, передает TMZ.
По словам адвокатов Шварценеггера, у компании не было права использовать его образ. Согласно иску, актер требует выплатить ему $10 млн компенсации вместе с прибылью от рекламы и «работы» двойника на публичных мероприятиях.
Известно, что робот даже просил Шварценеггера о совместном снимке во время визита артиста в Санкт-Петербург в 2019 году, но Арнольд отказал.
В январе адвокат артиста Марти Сингер просил Promobot перестать показывать робота, однако в феврале его привезли на выставку игрушек в Нью-Йорке.
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.@Schwarzenegger's creepy robot figure wants to be your friend! Arnold you down to be friends with it? pic.twitter.com/8ULXeFPbGq— Digital Trends (@DigitalTrends) March 3, 2020