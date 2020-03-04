Госпитализирована 93-летняя звезда «Девчат» Инна Макарова

Актриса Инна Макарова выступает на церемонии открытия V Международного кинофестиваля «В кругу...
Павел Лисицын/РИА Новости

Советская и российская актриса Инна Макарова госпитализирована в Москве, сообщает «Рен ТВ».

Утверждается, что медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Народной артистке СССР Инне Макаровой 93 года. Она известна по ролям в фильмах «Девчата», «Молодая гвардия», «Дорогой мой человек», «Высота», «Женитьба Бальзаминова» и др.

В 2000-х Макарова пережила новый виток карьеры, начав активно сниматься в сериалах.

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