Госпитализирована 93-летняя звезда «Девчат» Инна Макарова
Советская и российская актриса Инна Макарова госпитализирована в Москве, сообщает «Рен ТВ».
Утверждается, что медики оценивают ее состояние как тяжелое.
Народной артистке СССР Инне Макаровой 93 года. Она известна по ролям в фильмах «Девчата», «Молодая гвардия», «Дорогой мой человек», «Высота», «Женитьба Бальзаминова» и др.
В 2000-х Макарова пережила новый виток карьеры, начав активно сниматься в сериалах.
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