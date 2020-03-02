Прусикин рассказал о страхе перед выступлением на «Евровидении-2020»

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Вокалист группы Little Big Илья Прусикин, которая будет представлять Россию на «Евровидении» в 2020 году, рассказал о том, что чувствует коллектив перед выступлением на конкурсе, сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время группа ощущает большой груз ответственности, так как они будут представлять Россию.

«Поначалу была радость, а потом пришел страх», — отметил Прусикин.

Однако он пообещал, что Little Big сделает все, что зависит от группы, чтобы «не упасть в грязь лицом».

Ранее было официально объявлено, что группа Little Big (Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов, Сергей Макаров) поедет на «Евровидение» и представит Россию. Международный конкурс «Евровидение» пройдет в Роттердаме в мае.

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