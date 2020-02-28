Шнуров заявил о возможном возвращении к гастролям
Музыкант Сергей Шнуров перед заседанием Общественного совета по культуре в Доме Союзов рассказал о возможном возвращении к гастролям.
Он отметил, что «прекратил концертную деятельность, но не навсегда». «Искусство от меня никуда не денется», — заявил Шнуров. Также он пояснил, почему решил заняться политикой. «В политику я пошел не ради успеха. Деньги в Госдуме по сравнению с моими гонорарами смешные, так что никакой корысти у меня нет... Политикой я занимаюсь давно, не не говорил про это открыто», — цитирует рокера «Московский комсомолец». Шнуров подчеркнул, что хотел бы «сделать страну лучше, а не пиарить себя».
Сергей Шнуров ранее объявил о вступлении в «Партию роста» Бориса Титова. Он также собирается возглавить список партии на выборах в Госдуму.
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