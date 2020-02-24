Прокурор рассказал о возможном наказании для Вайнштейна
Окружной прокурор Манхэттена Сай Вэнс заявил, что признанному виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну, грозит тюремное заключение, срок которого может растянуться до 25 лет. Об этом сообщает телеканал Fox News.
По его словам, Вайнштейна признали «виновным в уголовно наказуемом сексуальном действии первой степени».
Вэнс отметил, что по данному пункту кинодеятелю грозит тюремный срок «не менее 5 лет — и до 25 лет».
Громкий скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна разгорелся в 2017 году. Свыше 80 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах.
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