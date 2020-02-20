США передали Украине похищенную нацистами во время ВОВ картину

Соединенные Штаты вернули Украине картину французского художника Пьера Луи Гудро «Влюбленная пара», которую похитили нацисты во времена Великой Отечественной войны. Об этом говорится на странице представительства Украины в ООН в Facebook.

На полотне изображена девушка, которая обнимает мужчину и нежно смотрит на него.

Отмечается, что эту картину лично забрал в Нью-Йорке глава украинского МИД Вадим Пристайко.

В представительстве отметили, что передача картины состоялась благодаря сотрудничеству дипломатов и «специальным услугам двух стран».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США вернули Украине похищенную из СССР в 1941 году картину

— Картину с Зеленским и танцовщицей продали за $3,5 тыс.

— Украинские пенсионеры хранили корм для кур в старинном сундуке Louis Vuitton