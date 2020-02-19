Берг рассказал о стычке с сокамерником в СИЗО из-за Ольги Бузовой

Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг признался в том, что слушает песни российской певицы Ольги Бузовой и даже поругался из-за нее с сокамерником, когда находился в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам норвежца, ему нравилось смотреть программу «Дом-2», ведущей которой является Бузова, а его сокамерник этого не понимал.

«Ну я начал еще говорить с ним об Ольге Бузовой, тут он совсем разозлился: «Как она может тебе нравиться?»», — рассказал Берг.

Он тогда ответил, что, конечно, артистка ему нравится.

«И вот однажды вечером он подошел к телевизору и показал руками, сделал вид, что он переставляет его в туалет, как бы смыл телевизор в туалет», — продолжил норвежец.

Тогда Берг, в свою очередь, кинул в туалет бутерброд, объяснив это тем, что артистка тоже хочет есть.

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