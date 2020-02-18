На Украине запретили комедию с Зеленским

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Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило показ и распространение фильма «Восемь первых свиданий», одну из главных ролей в котором сыграл нынешний президент страны Владимир Зеленский.

Как сообщает «Интерфакс», комедию запретили еще в 2019 году. Кроме Зеленского, в фильме снимались Екатерина Варнава, Оксана Акиньшина, Светлана Ходченкова.

Зеленский также выступал продюсером и сценаристом «Восьми первых свиданий».

Премьера фильма Дэвида Додсона и Александра Маляревского в прокате состоялась весной 2012 года. В мае 2019 года Владимир Зеленский стал президентом Украины.

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