Бывший муж застрелил дублершу Николь Кидман

Профессиональная каскадерша Шерил Сандерс и ее муж Ричард Рид Сандерс были застрелены возле дома бывшего мужа дублерши, сообщает Independent.

59-летнюю женщину и 56-летнего мужчину застрелил экс-супруг Сандерс Линдси Данкен. Он утверждает, что пара устроила ему засаду, когда он возвращался домой со своей супругой.

Друг покойного Рида Сандерса в беседе с прессой рассказал, что у пары был конфликт с Данкеном из-за финансирования обучения общих дочерей бывших супругов. Жена Данкена утверждает, что убитые первыми открыли огонь.

Сейчас полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, однако шериф округа Грин (штат Огайо, США) намекнул, что вооруженная Шерил прибыла на место перестрелки уже после того, как экс-супруг убил ее мужа.

За время кинокарьеры Шерил Сандерс заменяла в кадре таких звезд, как Сандра Баллок и Николь Кидман.

A great stuntwoman died. RIP Cheryl Sanders. Her ex-husband shot her and her new husband in a dispute about money for their daughters' college https://t.co/mFkFk0ukcd