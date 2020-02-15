Киркоров арендовал VIP-вагон в поезде, чтобы успеть на свой концерт
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Эстрадный певец Филипп Киркоров снял VIP-вагон в поезде до Екатеринбурга, чтобы не опоздать на свой концерт. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
Отмечается, что Киркоров накануне выступал в Перми. Изначально он хотел прилететь в Екатеринбург 15 февраля на самолете, но из-за сильного тумана авиалайнеры отправляли на запасные аэропорты в Челябинск и Тюмень.
Из-за непогоды исполнителю пришлось арендовать VIP-вагон в поезде.
На вокзале Екатеринбурга певца встретили поклонники, с которыми он недолго пообщался.
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