Алиса Фрейндлих раскрыла размер своей пенсии

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих заявила, что получает приличную пенсию от государства, передает РИА «Новости».

«У меня нормальная пенсия, нормальная. Я блокадница, поэтому у меня пенсия большая. Я еще почетный гражданин, поэтому она удваивается», — сказала артистка.

При этом Фрейндлих не стала говорить, какую именно сумму получает, добавив, что все деньги тратит на книги и отпуск.

Ранее о своих пенсиях также рассказали такие артисты, как Лев Лещенко, Евгений Петросян, Александр Панкратов-Черный.

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