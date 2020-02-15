Алиса Фрейндлих раскрыла размер своей пенсии
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Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих заявила, что получает приличную пенсию от государства, передает РИА «Новости».
«У меня нормальная пенсия, нормальная. Я блокадница, поэтому у меня пенсия большая. Я еще почетный гражданин, поэтому она удваивается», — сказала артистка.
При этом Фрейндлих не стала говорить, какую именно сумму получает, добавив, что все деньги тратит на книги и отпуск.
Ранее о своих пенсиях также рассказали такие артисты, как Лев Лещенко, Евгений Петросян, Александр Панкратов-Черный.
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