Ургант посмеялся над новым шоу Собчак

<img src="//img.gazeta.ru/files3/322/12913322/urgant-pic905-895x505-21096.jpg">

Шоумен Иван Ургант в программе «Вечерний Ургант» пошутил о новом шоу Ксении Собчак «Док-ток».

Ургант рассказал зрителям, что автобусы и такси не смогут водить насильники и убийцы. «Но они могут реализоваться даже у нас на телевидении. В конце концов, всегда можно сниматься в качестве актеров в сюжетах нового шоу «Док-ток», — сказал Ургант, имея в виду реконструкцию событий, которую используют авторы передачи.

Дебютный выпуск «Док-ток» был посвящен трагедии вокруг сестер Хачатурян.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ургант высмеял устроившую истерику в такси фитнес-тренера

— Ургант отчитал автора шутки о космонавтах

— Ургант посмеялся над отменой концерта Элджея