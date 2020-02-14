Ургант посмеялся над новым шоу Собчак
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Шоумен Иван Ургант в программе «Вечерний Ургант» пошутил о новом шоу Ксении Собчак «Док-ток».
Ургант рассказал зрителям, что автобусы и такси не смогут водить насильники и убийцы. «Но они могут реализоваться даже у нас на телевидении. В конце концов, всегда можно сниматься в качестве актеров в сюжетах нового шоу «Док-ток», — сказал Ургант, имея в виду реконструкцию событий, которую используют авторы передачи.
Дебютный выпуск «Док-ток» был посвящен трагедии вокруг сестер Хачатурян.
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