Адвокат рассказала о допросе Водонаевой в полиции

Адвокат телеведущей и блогера Алены Водонаевой Екатерина Гордон прокомментировала инициированную в отношении ее подзащитной проверку. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что полиция начала проверку в связи с публикацией модели в социальных сетях об абортах.

Гордон также уточнила, что проверка инициирована в рамках поданного в полицию заявления неизвестного лица.

Адвокат добавила, что во время допроса Водонаева еще раз озвучила свое отношение к абортам. Она уточнила, что пока решений по данному вопросу нет.

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