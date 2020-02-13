Адвокат рассказала о допросе Водонаевой в полиции

close
Алена Водонаева во время презентации чужого видеоклипа в Москве, 2016 год Алена Водонаева во время презентации чужого видеоклипа в Москве, 2016 год
Алена Водонаева во время презентации чужого видеоклипа в Москве, 2016 год
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Адвокат телеведущей и блогера Алены Водонаевой Екатерина Гордон прокомментировала инициированную в отношении ее подзащитной проверку. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что полиция начала проверку в связи с публикацией модели в социальных сетях об абортах.

Гордон также уточнила, что проверка инициирована в рамках поданного в полицию заявления неизвестного лица.

Адвокат добавила, что во время допроса Водонаева еще раз озвучила свое отношение к абортам. Она уточнила, что пока решений по данному вопросу нет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Водонаеву вызвали в полицию из-за поста о «быдле»

Написавший на Водонаеву заявление мужчина не читал ее Instagram

«От своих слов не отказываюсь»: Водонаеву вызвали в полицию