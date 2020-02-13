Козловский попросил не сравнивать его фильм о Чернобыле с сериалом HBO

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Актер и режиссер Данила Козловский в Instagram попросил не сравнивать его фильм «Чернобыль. Бездна» с американским сериалом «Чернобыль», выходившим на канале HBO.

Он отметил, что его фильм не является русским ответом сериалу. Сериал стартовал 5 мая 2019 года, а съемки его картины стартовали 18 мая. За две недели, подчеркивает он, невозможно найти финансирование, утвердить локации и артистов, найти реквизит, построить декорации и пошить костюмы. «Просто так случилось, что выходит сразу два больших проекта в разных странах, на схожую тему. Один вышел в прошлом году, второй выходит спустя год. Вот и все», — написал Козловский.

Премьера фильма «Чернобыль. Бездна» запланирована на 8 октября 2020 года.

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