Россияне определили лучшую мелодраму XXI века

Россияне сочли американский фильм «Дневник памяти» с Рэйчел Макадамс и Райаном Гослингом в главных ролях лучшей мелодрамой XXI века. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на «Кино Mail.ru».

Как известно, премьера этой картины состоялась в 2004 году. Ленту по мотивам одноименного биографического романа писателя Николаса Спаркса, выпущенного в 1996 году, снял американский режиссер Ник Кассаветис.

По мнению российских зрителей, второе место занял фильм Дэвида Финчера «Загадочная история Бенджамина Баттона», а замкнула тройку картина «Великий Гэтсби» База Лурмана.