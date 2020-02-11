Билли Айлиш назвала исполнение песни для «бондианы» целью жизни
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Американская певица Билли Айлиш на церемонии вручения премии «Оскар» прокомментировала желание авторов кинофраншизы о суперагенте Джеймсе Бонде поручить ей спеть главную песню для картины «Не время умирать».
По словам Айлиш, песня уже написана: «Это цель жизни, конечно», — цитирует девушку NME.
18-летняя Билли Айлиш — самая молодая артистка, исполнившая песню для «бондианы».
Российская премьера фильма «Не время умирать» запланирована на 9 апреля.
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