Киркоров сделал на «Оскаре» селфи с Питтом, а Ди Каприо от него увернулся
Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров опубликовал в Instagram селфи с актером Брэдом Питтом, получившим «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Однажды... в Голливуде».
В России церемонию вручения премии «Оскар» в прямом эфире показывал онлайн-кинотеатр Okko.
Сопровождавшая Киркорова актриса и модель Алиса Лобанова на селфи не попала. Певец попытался «поймать» в кадр и другую звезду фильма Квентина Тарантино, актера Леонардо Ди Каприо, однако тот увернулся от съемки и проследовал дальше.
Американская киноакадемия вручала главную кинопремию Голливуда 9 февраля 2020 года.
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