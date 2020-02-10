Киркоров сделал на «Оскаре» селфи с Питтом, а Ди Каприо от него увернулся

<img src="//img.gazeta.ru/files3/929/12953929/13193-3-pic905-895x505-35781.jpg">

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров опубликовал в Instagram селфи с актером Брэдом Питтом, получившим «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Однажды... в Голливуде».

В России церемонию вручения премии «Оскар» в прямом эфире показывал онлайн-кинотеатр Okko.

Сопровождавшая Киркорова актриса и модель Алиса Лобанова на селфи не попала. Певец попытался «поймать» в кадр и другую звезду фильма Квентина Тарантино, актера Леонардо Ди Каприо, однако тот увернулся от съемки и проследовал дальше.

Американская киноакадемия вручала главную кинопремию Голливуда 9 февраля 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Хоакин Феникс не смотрел фильм о Джокере с Хитом Леджером

— Фильм «Паразиты» стал триумфатором кинопремии «Оскар» 2020

— Питт рассказал о близкой дружбе с Ди Каприо