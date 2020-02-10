«Паразиты» получили «Оскар» в номинации лучший оригинальный сценарий

«Оскар 2020» в номинации лучший оригинальный сценарий получила работа Пон Чжун Хо «Паразиты».

В России церемонию вручения премии «Оскар» в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция начнется 10 февраля в 04.00 по московскому времени.

Отмечается, что в номинации были также представлены «Однажды в...Голливуде», «Достать ножи», «1917», а также «Брачная история».

Победителя в номинации объявляли киноактер Киану Ривз, а также голливудская актриса Дайан Китон.

Кроме того, статуэтку за лучший адаптированный сценарий завоевал «Кролик Джоджо» Тайко Вайтити.

«Газета.Ru» следит за событиями премии в режиме онлайн.

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