«Паразиты» получили «Оскар» в номинации лучший оригинальный сценарий
«Оскар 2020» в номинации лучший оригинальный сценарий получила работа Пон Чжун Хо «Паразиты».
В России церемонию вручения премии «Оскар» в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция начнется 10 февраля в 04.00 по московскому времени.
Отмечается, что в номинации были также представлены «Однажды в...Голливуде», «Достать ножи», «1917», а также «Брачная история».
Победителя в номинации объявляли киноактер Киану Ривз, а также голливудская актриса Дайан Китон.
Кроме того, статуэтку за лучший адаптированный сценарий завоевал «Кролик Джоджо» Тайко Вайтити.
«Газета.Ru» следит за событиями премии в режиме онлайн.
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