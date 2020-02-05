Матвиенко признался в любви к Билли Айлиш

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Композитор Игорь Матвиенко в беседе с РИА «Новости» признался, что любит творчество 18-летней американской певицы Билли Айлиш.

По словам Матвиенко, он фанат Айлиш и был на ее концерте в Москве. «Меня долго не хотели пускать, там же одни подростки, но потом все же с подозрением пустили», — пошутил он.

Билли Айлиш выпустила дебютный сингл Ocean Eyes в 2016 году. В 2020 году она получила музыкальную премию «Грэмми» в пяти номинациях.

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