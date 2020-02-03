Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом в истории

Комедия режиссера Клима Шипенко «Холоп» собрала в России и СНГ около 3,044 млрд рублей и стала самым кассовым российским фильмом в истории, сообщает портал kinobusness.com.

«Холоп» сумел обогнать спортивную драму «Движение вверх», которая заработала 3043,7 млрд рублей. По данным на вечер 3 февраля сборы комедии составили 3044,2 млрд рублей.

Премьера «Холопа» состоялась 26 декабря. По сюжету, молодой «мажор» в исполнении Милоша Биковича после подстроенной аварии попадает в «прошлое» — в Россию XIX века. Специально для него быт российской деревни организовали его родители в целях перевоспитания.

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