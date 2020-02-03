Финальный трейлер «Мулан» показали на Супербоуле-2020
Студия Disney показала финальный трейлер ремейка мультфильма «Мулан» в перерыве трансляции финала Супербоула-2020 — последней игры Национальной футбольной лиги в США, передает Independent.
В трейлере девушка-воин Мулан в исполнении Лю Ифэй принимает участие в сражениях и поединках.
Российская премьера фильма «Мулан» состоится 26 марта 2020 года.
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