Финальный трейлер «Мулан» показали на Супербоуле-2020

Студия Disney показала финальный трейлер ремейка мультфильма «Мулан» в перерыве трансляции финала Супербоула-2020 — последней игры Национальной футбольной лиги в США, передает Independent.

В трейлере девушка-воин Мулан в исполнении Лю Ифэй принимает участие в сражениях и поединках.

Российская премьера фильма «Мулан» состоится 26 марта 2020 года.

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