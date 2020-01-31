Во втором «Ведьмаке» переделают не понравившиеся зрителям доспехи

<img src="//img.gazeta.ru/files3/320/12933320/_wi-pic905-895x505-75717.jpg">

Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрих во время записи подкаста Writer Experience рассказала, что во втором сезоне шоу будут исправлены некоторые ошибки первого.

По словам Хиссрих, ей очень нравится работать над вторым сезоном и иметь возможность поработать над ошибками и избавиться от того, что не сработало. В частности, во втором сезоне будут переделаны доспехи армии Нильфгаарда, которые фанаты сравнивали с кожей шарпея.

Пока дата выхода второго сезона фантастического сериала «Ведьмак» на стриминговом сервисе Netflix неизвестна.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Анимацию мюзикла «Кошки» изменили после резкой критики трейлера

— Стала известна стоимость перерисовки «Соника»

— Disney перерисует «недостаточно темнокожую» принцессу