Сингл «Bad Guy» удостоен «Грэмми» в категории «Песня года»

Сингл «Bad Guy», исполненный певицей Билли Айлиш, удостоен музыкальной премии «Грэмми» в категории «Песня года». Об этом сообщается на сайте премии.

В номинации «Песня года» награду вручают автору песни, поэтому помимо Айлиш «Грэмми» получает также ее брат Финнеас О'Коннелл.

В данной категории также были представлены композиции: «Norman Fucking Rockwell!» в исполнении Ланы Дель Рей, «Always Remember Us This Way» (Леди Гага), «Lover» (Тейлор Свифт), «Bring My Flowers Now» (Таня Такер), «Hard Place» (H.E.R), «Someone You Loved» (Льюис Капальди), а также «Truth Hurts» (Lizzo).

62-я церемония вручения «Грэмми» проходит в Лос-Анжелесе 26 января.

