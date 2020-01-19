В Пушкинском музее ответили на претензии Польши на картины

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова прокомментировала заявление Варшавы о польских картинах в России, сообщает НСН.

Ранее МИД Польши зaявил о прaвaх на несколько произведений искусства в России, поскольку Польша«понеслa огромные потери из-зa действий СССР».

Антонова назвала такие заявления голословными.

«Я не слыхала о каких-то претензиях Польши к России по поводу наследия, якобы, ею утраченного. Не знаю этого.... В случае претензий Польши оттуда в Россию должно быть достоверное адресное обращение - какая именно картина и какого автора, из какого польского музея пропала и в каком русском музее, по мнению Польши, оказалась. Пока права Польши на картины в России заявлены совершенно голословно», — сказала она.

Среди картин, в частности, указывалась «Мaдоннa Глоговскaя» Лукaсa Крaнaхa-стaршего

По словам Антоновой, работ с сюжетом мадонна с младенцем даже одного и того же автора существует очень много, поэтому «заявление рассчитано на людей, которые не понимают тонкостей».

«Конечно, Варшаве надо представить доказательства утраты. Откуда поляки вообще это взяли? Они делали запросы в Россию раньше? Им отказывали? Если у Польши есть какая-то информация, она должна сделать соответствующий запрос с исчерпывающей информацией в Министерство культуры РФ или правительство нашей страны, а потом что-либо заявлять», — сказала она.