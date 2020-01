Уитни Хьюстон и The Notorious B.I.G посмертно попадут в Зал славы рок-н-ролла

Американская певица Уитни Хьюстон и рэпер The Notorious B.I.G.будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде в штате Огайо. Об этом говорится на сайте организации со ссылкой на заявление генерального директора Грега Харриса.

Помимо Хьюстон и The Notorious B.I.G. в Зал славы рок-н-ролла также будут включены группы Depeche Mode, T. Rex, Nine Inch Nails и The Doobie Brothers.

Торжественная церемония по включению артистов в Зал славы рок-н-ролла пройдет в Кливленде 2 мая.

