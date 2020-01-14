Звезда «Игры престолов» меняет лица в тизере сериала «Страшные сказки: Город ангелов»

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Канал Showtime опубликовал на YouTube трейлер сериала «Страшные сказки: Город ангелов».

По сюжету, детектив Тиаго Вега в исполнении Дэниэла Дзоватто расследует жестокое убийство в Лос-Анджелесе в 1938 году. В ролике в образе дьяволицы, меняющей лица, появляется звезда сериала «Игра престолов» Натали Дормер. Ее добродетельную сестру Санта Муэрте сыграет Лоренца Иззо

Премьера «Города ангелов» состоится на Showtime 26 апреля 2020 года. Оригинальный сериал выходил c 2014 по 2016 год.

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