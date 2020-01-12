Фильм «Дылда» получил приз на американском кинофестивале

Фильм Кантемира Балагова «Дылда» на международном кинофестивале в Палм-Спрингс в Соединенных Штатах получил приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы как «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Балагова, признание «Дылды» для него особенно ценно, потому как он чувствовал, что история о послевоенной травме, о женщинах, пытающихся вновь обрести смысл жизни сразу после войны, должна быть рассказана.

Он отметил, что теперь видит, что эту историю услышали и поняли, а главное прочувствовали далеко за пределами России.

Фильм «Дылда» является второй режиссерской работой Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, пытающихся заново начать мирную жизнь после войны, когда вокруг, и внутри — руины.