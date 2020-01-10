Задержан участник потасовки с сыном Жванецкого
Оперативники задержали мужчину, который подозревается в ограблении и избиении друга сына писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка МВД по столице.
Как стало известно, задержание провели сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Раменки.
Отмечается, что возможным злоумышленником оказался 23-летний приезжий неработающий мужчина.
Ранее в СМИ появилась информация, что за избиение 8 января Дмитрия Жванецкого и его друга были задержаны двое студентов МГИМО.
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