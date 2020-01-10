Умер 27-летний актер Гарри Хейнс

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Актер Гарри Хейнс скончался в возрасте 27 лет, сообщила в Instagram его мать — актриса Джейн Бэдлер.

По словам Бэдлер, Хейнс скончался 7 января. «Весь мир был у его ног. Но, у сожалению, он боролся с психическим заболеванием и зависимостью. Слишком яркий огонь быстро сгорел», — написала она. Похороны актера состоятся 12 января.

Более всего Гарри Хейнс известен по роли в сериале «Американская история ужасов». Также он снимался в сериалах «ОА» и «Подлый Пит». Одним из последних фильмов, где Гарри Хейнс сыграл главную роль, стала ЛГБТ-драма «Лулу».