Фильм «Джокер» стал лидером по числу номинаций на кинопремию БАФТА

Фильм «Джокер» Тодда Филлипса стал лидером по числу номинаций на главную кинопремию Великобритании БАФТА, передает ТАСС.

Так, картина претендует на победу в 11 категориях, в том числе в категориях «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа» и «Лучшая мужская роль».

Следом за «Джокером» идет картина «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино, которая номинирована в 10 категориях.

И закрывает тройку лидеров драма «1917» Мендеса с претензией на семь номинаций.