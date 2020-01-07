Фильм «Джокер» стал лидером по числу номинаций на кинопремию БАФТА
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Фильм «Джокер» Тодда Филлипса стал лидером по числу номинаций на главную кинопремию Великобритании БАФТА, передает ТАСС.
Так, картина претендует на победу в 11 категориях, в том числе в категориях «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа» и «Лучшая мужская роль».
Следом за «Джокером» идет картина «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино, которая номинирована в 10 категориях.
И закрывает тройку лидеров драма «1917» Мендеса с претензией на семь номинаций.