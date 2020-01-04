Хор из Омска перепел песню из «Ведьмака»

close
Кадр из сериала «Ведьмак» (2019) Кадр из сериала «Ведьмак» (2019)
Кадр из сериала «Ведьмак» (2019)
NetFlix

Государственный русский народный хор из Омска выпустил ролик, в котором исполнил свою версию песни «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» к сериалу «Ведьмак». Видео было размещено в Instagram омской филармонии.

На данный момент видео собрало почти шесть тысяч просмотров.

Пользователи сети положительно оценил работу омского хора, назвав исполненную композицию «лучшей версией».

Кроме того, в публикации участники хора обратились к телеведущему Ивану Урганту с предложением показать их выступление в программе «Вечерний Ургант», если ролик наберет 10 тыс. просмотров.

«Пора Омску прославиться музыкально!» — говорится в подписи к видео.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Исполнитель вирусного хита из «Ведьмака» объяснил, почему не может выступить с ним на корпоративах

Песню о монете из «Ведьмака» назвали одним из главных мемов Рунета в декабре