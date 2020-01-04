Хор из Омска перепел песню из «Ведьмака»

Государственный русский народный хор из Омска выпустил ролик, в котором исполнил свою версию песни «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» к сериалу «Ведьмак». Видео было размещено в Instagram омской филармонии.

На данный момент видео собрало почти шесть тысяч просмотров.

Пользователи сети положительно оценил работу омского хора, назвав исполненную композицию «лучшей версией».

Кроме того, в публикации участники хора обратились к телеведущему Ивану Урганту с предложением показать их выступление в программе «Вечерний Ургант», если ролик наберет 10 тыс. просмотров.

«Пора Омску прославиться музыкально!» — говорится в подписи к видео.

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