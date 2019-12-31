Путин дал звания народных артистов Игорю Николаеву и Ангелине Вовк

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Президент России Владимир Путин подписал новый указ о награждении государственными наградами, передает ТАСС со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

Почетные звания народных артистов России, согласно документу, были присвоены завкафедрой сценической речи Московского государственного института культуры, актрисе и телеведущей Ангелине Вовк, певцу и члену Международного союза деятелей эстрадного искусства Игорю Николаеву. а также пианисту и дирижеру Сергею Жилину.

Ранее Путин дал звания заслуженных артисток Анне Михалковой и Виктории Исаковой.

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