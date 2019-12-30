«Кошки» могут стать главным кинопровалом 2019 года
Мюзикл Тома Хупера «Кошки» может стать главным кинопровалом года, передает The Hollywood Reporter.
Бюджет фильма оценивается в $95 млн, рекламная кампания — в $115 млн. В прокате картина пока собрала значительно меньше — $15 млн.
В российский прокат «Кошки» выйдут только 2 января 2020 года. Ранее фильм критиковали за слабую режиссуру, отсутствие достоинств оригинального мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера и незавершенные спецэффекты — так, на руках у актеров в костюмах кошек не хватает шерсти.
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