Помощника Мясникова спросили о причинах ухода из «Уральских пельменей»

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Помощника экс-участника шоу «Уральские пельмени» Вячеслава Мясникова спросили о причинах ухода артиста из коллектива.

Мужчина не смог подтвердить или опровергнуть, что причиной уход стал его конфликт с продюсером телеканала СТС Вячеславом Муруговым, передает Ura.ru. «Мне Вячеслав [Мясников] об этом ничего не говорил, поэтому я не знаю. И я не знаю, есть конфликт на самом деле или нет, поэтому я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию», — сказал помощник.

Ранее СМИ сообщили, что для повышения рейтинга канала Муругов якобы требовал от Мясникова петь «пошлые» песни, тот отказался, и теперь эта миссия поручена Ивану Абрамову.

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