Бронзит оценил шансы своего мультфильма получить «Оскар»

Режиссер Константин Бронзит оценил шансы своего мультфильма «Он не может жить без космоса», включенного в шорт-лист претендентов на премию «Оскар», попасть в финальную пятерку номинантов.

В беседе с 78.ru Бронзит предположил, что шансы составляют один к двум. «Осталось десять фильмов, как минимум пять номинантов — шансы один к двум. Это монетка! Это орел и решка!» — отметил он, добавив, что удивлен выбором Американской киноакадемии.

Бронзит также высоко оценил работы своих соперников по категории. «Все на слуху, все порвали международные фестивали. Тут ничего нельзя предсказать!» — поделился он, предположив, что победит французский фильм Memorable.

Помимо «Он не может жить без космоса», в шорт-листе других категорий «Оскара» оказались ещё два российских проекта. За статуэтку в номинации «Лучший документальный фильм» будет бороться «Акварель» Виктора Косаковского, а за приз в категории «Лучший фильм на иностранном языке» — «Дылда» Кантемира Балагова.

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