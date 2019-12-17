Кристен Стюарт стала актрисой десятилетия
Ассоциация голливудских критиков назвала актрисой десятилетия звезду «Персонального покупателя» и «Сумерек» Кристен Стюарт.
Режиссером десятилетия, по мнению критиков, стал автор «Прибытия» Дени Вильнев, продюсером десятилетия – Даниэла Таплин Ландберг («Безродные звери»).
На торжественной церемонии, которую Ассоциация проведет 9 января 2020 года, почетные награды будут вручены Оливии Уайлд, Полу Уолтеру Хаузеру, Заку Готтзагену и Тейлор Расселл.
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