Кристен Стюарт стала актрисой десятилетия

Ассоциация голливудских критиков назвала актрисой десятилетия звезду «Персонального покупателя» и «Сумерек» Кристен Стюарт.

Режиссером десятилетия, по мнению критиков, стал автор «Прибытия» Дени Вильнев, продюсером десятилетия – Даниэла Таплин Ландберг («Безродные звери»).

На торжественной церемонии, которую Ассоциация проведет 9 января 2020 года, почетные награды будут вручены Оливии Уайлд, Полу Уолтеру Хаузеру, Заку Готтзагену и Тейлор Расселл.

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