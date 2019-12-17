Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»

Фильм «Дылда», снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, попал в шорт-лист престижной премии «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Американской академии кинематографических искусств и наук.

Отмечается, что в сего в списке присутствуют десять лент.

Как известно, номинантов на премию объявят 13 января 2020 года.

Церемония вручения «Оскара», которая станет 92-й по счету, состоится 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.

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