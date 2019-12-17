Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»
Фильм «Дылда», снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, попал в шорт-лист престижной премии «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Американской академии кинематографических искусств и наук.
Отмечается, что в сего в списке присутствуют десять лент.
Как известно, номинантов на премию объявят 13 января 2020 года.
Церемония вручения «Оскара», которая станет 92-й по счету, состоится 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В погоне за Фениксом: чего ждать от «Оскара»