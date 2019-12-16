«Холодное сердце 2» собрало миллиард долларов в прокате
Мультфильм студии Disney «Холодное сердце 2» собрал в мировом прокате более $1 млрд, передает Variety.
Это уже шестая за год картина студии, которой удалось собрать такую сумму. Ранее за миллиард перевалили сборы картин «Мстители: Финал», «Капитан Марвел», «Человек-паук: Вдали от дома», «Аладдин» и «История игрушек-4».
В США касса «Холодного сердца 2» составила $367 млн, в России — более $23 млн. Всего в 2019 году картины Disney собрали в прокате более $10 млрд, пока это максимальный результат студии за всю историю существования.
Ожидается, что большую кассу Disney принесет и девятый эпизод космической киносаги «Звездные войны» «Скайуокер. Восход», который выйдет на экраны в декабре.
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