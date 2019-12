Названы самые популярные музыкальные клипы десятилетия в YouTube

YouTube назвал самые популярные клипы в период с 2010 года по конец 2019. Отмечается, что клипы на интернет-платформе были просмотрены более 37 млрд раз.

Так на первом месте среди самых просматриваемых оказалось видео Луиса Фонси и Daddy Yankee на песню Despacito, которое появилось в 2017 году.

Следом идет клип на песню Эда Ширана Shape of You. Ролик на его композицию Thinking Out Loud также стал замыкающим в подборке самых просматриваемых клипов. Британский исполнитель стал единственным, чьи видеоработы дважды попали в рейтинг.

Также YouTube назвал такие клипы, как на песню Sorry Джастина Бибера, а также ролик Кэти Перри на песню Roar и работа группы Maroon 5 на песню Sugar.

