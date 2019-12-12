В «Газпром-медиа» объяснили уход «Слуги народа» из эфира ТНТ

Украинский сериал «Слуга народа» изначально приобретался для платной платформы «Газпром-медиа» — «ТНТ Premier», передает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора платформы Дмитрия Чернышенко.

По словам Чернышенко, в эфир ТНТ продолжение сериала не пойдет. «Он изначально приобретался для платной платформы», — пояснил он, добавив, что показ первых трех серий в эфире был маркетинговым ходом.

Первые серии сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским, на момент съемок еще не являвшимся президентом Украины, показали в эфире российского телеканала ТНТ 11 декабря.

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