МакSим выходит замуж

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Певица МакSим, 2013 год Певица МакSим, 2013 год
Певица МакSим, 2013 год
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица МакSим в своем Instagram показала обручальное кольцо.

Однако она не уточнила, кто станет ее избранником.

«Я сказала «Да»!» — написала в своем посте 36-летняя певица.

В свою очередь пользователи сети пожелали звезде счастливой семейной жизни.

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