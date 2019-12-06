Шнуров решил популяризировать китайскую культуру в России

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров вошел в состав совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Об этом сообщает ТАСС.

По словам сопредседателя комитета Бориса Титова, Шнуров быстро найдет язык с китайской аудиторией.

Музыкант в свою очередь заявил, что на новой должности постарается популяризировать китайскую культуру в России.

«С нами граничит огромная страна с очень богатой и древней культурой, но много ли мы знаем о ней? Мы обладаем детальными познаниями о продукции Голливуда, но о современном искусстве Китая знаем в десятки раз меньше», — сказал Шнуров, добавив, что постарается это исправить.

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