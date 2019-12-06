Адам Сэндлер пригорозил плохим фильмом, если он не возьмет «Оскар»
Американский актер Адам Сэндлер сказал, что накажет публику «плохим фильмом», если ему не дадут премию «Оскар» за роль в «Неограненных алмазах». Об этом сообщает Independent.
Отмечается, что такое заявление он сделал после того, как уступил Адаму Драйверу, который сыграл в «Брачной истории», на церемонии вручения премии независимого кино в Нью-Йорке Gotham Awards.
«Если я не получу «Оскара», то специально снимусь в плохом фильме, чтобы заставить всех заплатить», — сказал Сэндлер.
Помимо Сэндлера на «Оскар» номинированы Хоакин Феникс («Джокер»), Адам Драйвер («Брачная история»), Антонио Бандерас («Боль и Слава»), Роберт Де Ниро («Ирландец») и Леонардо ДиКаприо («Однажды в Голлуивуде…»).
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