Том Холланд рассказал, как «спас Человек-паука»

Актер Том Холланд, известный по роли супергероя Человека-Паука в киновселенной Marvel, рассказал телеведущему Джимми Киммелу, как помог сгладить конфликт между компаниями Sony и Disney. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам Холланда, его телефонный разговор с генеральным директором The Walt Disney Робертом Айгером поспособствовал продолжению сотрудничества между компаниями.

Исполнитель роли Питера Паркера поделился, что беседа с Айгером состоялась, когда Холланд сильно выпил в баре.

«Во мне скопилось столько эмоций, когда я стал понимать, что все подходит к концу. Я не мог молчать. Я даже расплакался во время этого разговора», — признался актер.

Отмечается, что этот звонок значительно повлиял на ситуацию, в результате чего Айгер и глава Sony Film пришли к согласию и приняли решение о продолжении франшизы о Человеке-пауке в рамках киновселенной Marvel.

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