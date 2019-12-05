Клипы Александра Реввы стали самыми просматриваемыми на YouTube в России

Компания YouTube подвела итоги года в России и назвала самые просматриваемые в стране музыкальные ролики.

Оба первых места занял проект юмориста Александра Реввы »Артур Пирожков». Его клипы «Зацепила» и «Алкоголичка» набрали 149,4 млн просмотров и 126,8 млн просмотров, соответственно.

На третьем месте расположились Artik & Asti feat. Артем Качер с клипом «Грустный дэнс», на четвертом — Егор Крид с «Сердцеедкой». Пятерку лидеров замыкает RASA с клипом «Пчеловод».

Также в топ-10 вошли Тима Белорусских («Витаминка»), LITTLE BIG («I'M OK» и » SKIBIDI»), «Ленинград» («Кабриолет») и FACE («Юморист»).

Топ-10 мировых музыкальных видео, набравших больше всего лайков возглавил Шон Мендес с клипом Senorita (13,3 млн лайков). На втором месте BTS — Boy With Luv (12,7 млн лайков). На третьем — BLACKPINK — 'Kill This Love' (10,7 млн лайков). Больше всего просмотров у клипов Daddy Yankee , Rosalia и Anuel AA.

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