Выяснились подробности разговора Дорониной с Путиным
На вручении госнаград в Кремле президент России Владимир Путин уделил особое внимание народной артистке СССР Татьяне Дорониной, передает «Московский комсомолец».
С экс-худруком МХАТ им. Горького он говорил около 40 минут. Утверждается, что Доронина разговаривала с президентом о театре и артистах, «особенно тех, кто пострадал из-за нее».
Издание отмечает, что Доронина говорила об артистах, лишившихся надбавок из-за снятия с ролей, в частности, надбавки были сняты с двух артистов с онкологическими заболеваниями. В частности, в беседе было упомянуто имя нового худрука театра Эдуарда Боякова, на что президент якобы отреагировал коротким вопросом: «А кто это?».
Ранее актеры МХАТ им. М.Горького опубликовали видеообращение, в котором попросили президента России Владимира Путина вернуть полномочия экс-худруку театра Татьяне Дорониной. В начале декабря 2018 года новым руководителем театра был назначен продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Доронина заняла специально введенную должность президента театра.
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