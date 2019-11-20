Госпитализирован российский участник детского «Евровидения»

Российский участник конкурса «Детское Евровидение-2019» 13-летний Денберел Ооржак госпитализирован в больницу в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Академии Игоря Крутого».

Отмечается, что Ооржака доставили в больницу после того, как он упал в обморок на первой репетиции.

«Денберел упал в обморок во время первой репетиции. Его доставили в местную больницу на реанимобиле. Сейчас он находится под наблюдением врачей», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, там добавили, что мальчик прошел медицинское обследование. Ему рекомендован покой. Он останется в больнице до утра под наблюдением персонала.

До этого стало известно, что во время репетиции Ооржак почувствовал недомогание, были вызваны врачи, которые рекомендовали покой конкурсанту.

Рядом с Ооржаком находятся его бабушка и представители российской делегации.

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