Госпитализирован российский участник детского «Евровидения»
Российский участник конкурса «Детское Евровидение-2019» 13-летний Денберел Ооржак госпитализирован в больницу в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Академии Игоря Крутого».
Отмечается, что Ооржака доставили в больницу после того, как он упал в обморок на первой репетиции.
«Денберел упал в обморок во время первой репетиции. Его доставили в местную больницу на реанимобиле. Сейчас он находится под наблюдением врачей», — рассказали в пресс-службе.
Кроме того, там добавили, что мальчик прошел медицинское обследование. Ему рекомендован покой. Он останется в больнице до утра под наблюдением персонала.
До этого стало известно, что во время репетиции Ооржак почувствовал недомогание, были вызваны врачи, которые рекомендовали покой конкурсанту.
Рядом с Ооржаком находятся его бабушка и представители российской делегации.
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